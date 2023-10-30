У Херсоні під обстріл окупантів потрапила маршрутка, є постраждалі — ОВА

У Херсоні під обстріл росіян потрапила маршрутка, кілька людей постраждали. Фото: Херсонська ОВА

Під обстріл окупантів у Херсоні сьогодні вдень потрапила маршрутка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«В даний час відомо про сімох постраждалих внаслідок обстрілу маршрутного таксі в Херсоні. Це двоє чоловіків та п'ять жінок. 36-річна мешканка міста зазнала тяжких поранень», — написав Прокудін у своєму Телеграм-каналі.

Також він повідомив, що жінка, 69 років, госпіталізована до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості.

«Усім постраждалим надається необхідна медична допомога», — зазначив голова обласної військової адміністрації.