Обстріл Херсонщини військами РФ: один загиблий, двоє поранених, пошкоджено будинки

Російські військові обстріляли житлові квартали населених пунктів у Херсонській області, пошкодивши будинки та поранивши мешканців. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Зокрема пошкодили 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватний автомобіль», - розповів Прокудін.



Він також зазначив, що через російську агресію одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська, ймовірно, готують наступ на Херсон.