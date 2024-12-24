Обстріл Херсонщини військами РФ: один загиблий, двоє поранених, пошкоджено будинки

Російські військові обстріляли житлові квартали населених пунктів у Херсонській області, пошкодивши будинки та поранивши мешканців. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Зокрема пошкодили 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватний автомобіль», - розповів Прокудін.
Він також зазначив, що через російську агресію одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.
Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська, ймовірно, готують наступ на Херсон.
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