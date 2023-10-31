Армія РФ знову обстріляла Херсонщину: є загиблий та багато поранених

Минулої доби, 30 жовтня, російські окупанти здійснили 98 обстрілів, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Внаслідок атаки є загиблий та поранені. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



За його словами, Херсоном росіяни випустили 36 снарядів. Також зафіксовано 38 прильотів КАБ населеними пунктами Херсонщини, попадання були у Бериславському та Херсонському районах.



«Російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області; адмінбудівлі у Бериславському та Херсонському районах; підприємство харчової промисловості та бібліотеку у Херсоні. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 — отримали поранення», — зазначив Прокудін.



Нагадаємо, окупанти обстріляли селище Кіндійка Херсонської області 30 жовтня. Внаслідок атаки один цивільний отримав поранення.