СБУ затримала адвоката: допомагав Сальдо заволодіти майном морпорту Херсона

Помощник Сальдо у Херсоні. Фото: СБУ

СБУ затримала адвоката росіян, котрий переписував майно морпорту Херсона на баланс адміністрації Сальдо. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.



Колаборантом виявився місцевий адвокат, який після захоплення міста підтримав російських загарбників, а потім влаштувався до місцевої окупаційної адміністрації РФ.



Там він став головою створеного агресором бюро технічної інвентаризації (БТІ). За наявними даними, колаборант був призначений на цю «посаду» за особистої протекції гауляйтера Сальдо.



Фігурант займався «перереєстрацією» майна захопленого на той час Херсонського морського порту на «баланс» окупаційного «мінтранспорту РФ».



Після звільнення Херсона «помічник» Сальдо намагався сховатись, проте співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.



Нагадаємо, СБУ задокументувала нові злочини колаборантки Марини Захарової – голови окупаційної «центральної виборчої комісії» у тимчасово захопленій Херсонській області.