Міноборони Великої Британії дало оцінку новому озброєнню росіян

Безпілотний літальний апарат «Ланцет» може бути одним із найефективніших нових засобів, які застосовували Збройні сили Російської Федерації в Україні за останній рік. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter.

«Російські малі односторонні безпілотні авіаційні системи «Ланцет» є, швидше за все, одними з найефективніших нових засобів, які Росія застосувала в Україні за останні 12 місяців», — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що цей БПЛА розроблений для польотів над територією ворога, він чекає на ідентифікацію мети, а після чого підлітає до неї і здетонує. Виготовленням дрону займається компанія ZALA Aero Group, яка також виготовляє БПЛА «Орлан-10». Його російські військові часто запускають разом із «Ланцетом» для виявлення цілей.

Міноборони Британії зазначили, що окупанти запускають дрони «Ланцет» для атак на пріоритетні цілі. Зокрема, вони можуть брати участь у контрбатарейній боротьбі, вражаючи артилерію.

У розвідці додали, що російські військові традиційно використовували малі дрони переважно для розвідки, проте завдяки атакуючим можливостям «Ланцет» став кроком у зміні того, як РФ використовує цю категорію зброї.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 28 жовтня заявили , що окупанти почали використовувати нову версію дрона-камікадзе «Ланцет», який може автономно виявляти цілі. Йдеться про БПЛА «Виріб-53». В ISW зазначили, що поки що ЗС РФ не застосовують ці БПЛА в широких масштабах.