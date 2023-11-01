Валерій Залужний спростував розсилку повідомлень у Телеграм під своїм ім'ям

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний заявив, що у Телеграм хтось розсилає фейкові повідомлення нібито від нього. Про це він повідомив на своєму офіційному Телеграм-каналі.

«Змушений звернути вашу увагу на інформаційну гігієну. Отримав інформацію, що хтось, використовуючи моє ім'я, надсилає особисті повідомлення певним відомим людям із проханнями та пропозиціями дискредитуючого та провокаційного характеру», — написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ закликав громадян, які могли отримати подібні пости від облікового запису @Zaluzhniy_ru у Телеграм, не довіряти таким повідомленням.

Він підкреслив, що вище вказаний обліковий запис у Телеграм йому не належить, як і «будь-які інші облікові записи під ім'ям «Валерій Залужний» і т.д.»

«Всі вони — фейкові», — зазначив генерал.

Залужний нагадав, що єдиним каналом у Телеграмі, на якому він інформує суспільство про роботу на своїй посаді, є «Головнокомандувач ЗСУ» (верифікований).

Крім того, генерал вказав посилання на свої офіційні сторінки у Facebook (https://www.facebook.com/CinCAFU) та Twitter/Х (https://twitter.com/CinC_AFU).