Росія, можливо, перемістила гелікоптери з окупованого Бердянська до Таганрогу

Після ракетного удару по аеродромах тимчасово окупованих Бердянська та Луганська Росії довелося перемістити свої вертольоти. Про це пише Крим.Реалії з посиланням на Defence Express.



Видання посилається на супутникові знімки, опубліковані військовим аналітиком Брейді Афріком. Перший – за 30 жовтня, де видно кілька вертольотів.



Вже 31 жовтня їх стало близько 20. Defence Express припускає, що це можуть бути гелікоптери, перекинуті з аеропорту окупованого Бердянська після того, як ЗСУ завдали удару 17 жовтня.



На останньому знімку, який розбирав Брейді Афрік, він зазначив, що на авіабазі в Таганрозі був 21 російський гелікоптер.



Варто зазначити, що відстань від нового місця, де було розміщено гелікоптери до тимчасово окупованого Бердянська не менше 200 км, що може ускладнити виконання бойових завдань росіянам.

У Таганрозі, можливо, дислоковані вертольоти з Бердянська. Фото: Twitter

Нагадаємо, 17 жовтня 2023 року, коли було завдано удару ракетами ATACMS по кількох російських вертольотах і системах ППО, ймовірно, було знищено дев'ять російських військових вертольотів у Бердянську та п'ять у Луганську.