Армія РФ за добу випустила по Херсонщині понад 600 снарядів: троє людей вбиті, четверо поранені

За минулу добу, 1 листопада, російські військові здійснили 118 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації.



Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Зафіксовано 34 влучення керованих авіабомб у Бериславському та Херсонському районах. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також дошкільний навчальний заклад у Бериславі.



Через російську агресію троє людини загинули, ще четверо — дістали поранення.



Нагадаємо, за минулу добу відбулось 34 масованих обстріли Авдіївської громади Донецької області, відбулося 4 авіабомбових удари КАБ-5.