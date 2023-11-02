Окупанти атакували Костянтинівську громаду: пошкоджено ангар із зерном та житлові будинки

Минулої доби в Костянтинівській громаді пройшли неспокійно. Внаслідок атак російської армії є руйнування. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської МВА.



«О 11:10 відбувся ворожий артилерійський обстріл з ствольної артилерії Марківського старостинського округу. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, ангар із зерном», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що поранених та загиблих на місці не виявлено.



Крім того, з 19.20 до 19.45 російські окупанти обстріляли з РСЗВ «Ураган» територію Костянтинівки. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 приватні житлові будинки.



Інформація про поранених та загиблих не надходила.



Нагадаємо, 1 листопада російські окупаційні війська поранили двох мешканців Донбасу — у Єлизаветівці та Максимільянівці.