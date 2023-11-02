У Дружківці стартував опалювальний сезон

Починаючи з середи, 1 листопада, працівники Дружківської тепломережі поступово запускають котельні та подають тепло до будинків мешканців, де є централізоване теплопостачання, та до будівель соціальної інфраструктури. Про це сьогодні повідомила Дружківська міська військова адміністрація.

Зазначається, що «насамперед батареї потеплішають у будинках, розташованих ближче до котелень».

Також у міській адміністрації просять врахувати, що у деяких будинках виникають проблеми через наявність повітря в батареях системи опалення. Це призводить до порушення циркуляції теплоносія у трубопроводах, а через відсутність мешканців верхніх поверхів усунути повітряні затвори іноді неможливо.

«Мешканцям останніх поверхів необхідно самостійно відкрити крани Маєвського та провести спуск повітря», — нагадали у міській адміністрації.

Роботи із запуску теплопостачання проводитимуться ще протягом тижня, після чого комунальники працюватимуть над усуненням повітряних пробок у мережі, йдеться у повідомленні.