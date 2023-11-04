Від російського обстрілу загинув житель Залізного

Російські військові 4 листопада обстріляли Залізне на Донеччині, загинув місцевий житель.



Про це Суспільному Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.



4 листопада о 16:20 російські військові, ймовірно, з артилерії обстріляли місто Залізне у Донецькій області. Загинув 43-річний чоловік.



"Загиблий на момент обстрілу перебував біля двоповерхового житлового будинку", — уточнила речниця.



Анастасія Мєдвєдєва розповіла, що прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.



Нагадаємо, армія РФ обстріляла Херсон, є загиблий і поранені.