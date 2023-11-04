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Від російського обстрілу загинув житель Залізного

04 листопада 2023, 20:18

Від російського обстрілу загинув житель Залізного

Російські військові 4 листопада обстріляли Залізне на Донеччині, загинув місцевий житель. 

Про це Суспільному Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

4 листопада о 16:20 російські військові, ймовірно, з артилерії обстріляли місто Залізне у Донецькій області. Загинув 43-річний чоловік.

"Загиблий на момент обстрілу перебував біля двоповерхового житлового будинку", — уточнила речниця.

Анастасія Мєдвєдєва розповіла, що прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, армія РФ обстріляла Херсон, є загиблий і поранені. 

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