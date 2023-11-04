Херсон під обстрілами: є загиблий і поранені

4 листопада ввечері війська РФ обстріляли Херсонську громаду. Відомо щонайменше про одного загиблого та чотирьох поранених.



Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



82-річна жінка з осколковим пораненням грудної клітини у тяжкому стані. Стан 84-річного чоловіка оцінюється як середній. Ще одна поранена — жінка 65 років після отримання медичної допомоги від госпіталізації відмовилась.



На момент ворожої атаки на Корабельний район міста всі троє травмованих перебували на вулиці.



Близько 19:00 у результаті обстрілу з боку військових РФ у центральній частині Херсона загинув чоловік і була поранена жінка. Загиблому було 55 років. Він отримав вибухову травму, несумісну з життям. Жінка 52 років отримала множинні осколкові поранення різних частин тіла.



На момент атаки постраждалі перебували на вулиці.



Нагадаємо, у Керчі атакували суднобудівний завод.