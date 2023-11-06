На окупованій території Луганщини не видають гумодопомогу без паспорта РФ — Лисогор

Голова обласної військової адміністрації Луганської області Артем Лисогор повідомив, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку росіяни зменшують кількість гуманітарної допомоги місцевому населенню.



«У Сєвєродонецьку з кожним місяцем стає дедалі менше гуманітарної допомоги. Щоб не виникало паніки, для початку росіяни почали її видавати лише власникам російських паспортів, потім виключно працюючим та іншим, так би мовити, окремим категоріям. Але вибірковість — це вимушений захід, щоб приховати зменшення обсягів постачання», — написав він.



Глава регіону зазначив, що мешканців багатоквартирних будинків у так званій ЛНР змусять робити внески на капітальний ремонт житла.



Так, обсяг необхідних із населення коштів визначатимуть окремо по кожному об'єкту після уточнення стану нерухомості.

Нагадаємо, так званий міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій «ЛНР» Андрій Єршов повідомив, що оператори зв'язку готові запустити мобільний інтернет на території окупованої частини Луганської області, проте для цього потрібне рішення військового штабу.