Внаслідок ракетного удару по 128-й бригаді ЗСУ загинуло 19 військовослужбовців — командування бригади

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по 128-й окремій гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді загинули 19 військовослужбовців. У відомстві бригади вперше прокоментували трагедію, яка сталася у прифронтовому селі Запорізької області.



«Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади. Наразі проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії. Загинули найкращі наші бійці», — йдеться у повідомленні.



У відомстві закликали українців до завершення перевірки не поширювати неперевірену, частково фейкову інформацію, а також обіцяють «помститися за побратимів у 100-кратному розмірі».





Нагадаємо, 3 листопада у прифронтовому селі Запорізької області російська ракета потрапила за скупченням військових 128 окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали та вибудували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.