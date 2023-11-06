Ексзаступнику Міністра оборони України загрожує 12 років ув'язнення

Колишнього заступника Міністра оборони України звинувачують у розтраті майже 1 млрд. грн. Фото: СБУ

СБУ викрила колишнього заступника Міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн. Про це повідомляє офіційний сайт СБУ.



Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника Міністра оборони України, який обіймав цю посаду з 2021 по 2023 роки.



Він підозрюється у розтраті державних коштів майже на 1 млрд грн. За матеріалами справи, у 2022 році ця посадова особа, вступивши в змову зі своїми підлеглими, здійснила закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії.



Закуплена форма військових ЗСУ не могла бути використана, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.



Тому колишнього заступника Міністра підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).



Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Раніше служба безпеки затримала російського агента, який готував повітряні удари по об'єктах «Укрзалізниці» у Вінницькій області.