Війська РФ встановили комплекс РЕБ на житловому будинку у Донецьку. ЗСУ вдарили по ньому дроном

Стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» на даху багатоповерхового житлового будинку в окупованому Донецьку. Фото: Telegram

Російські війська встановили стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» на даху багатоповерхового житлового будинку в окупованому Донецьку. Відповідне відео, зняте безпілотником, опублікував командир відділення БПЛА у 59-й окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ Павло Петриченко.



Він зазначив, що комплекс РЕБ було виявлено та пошкоджено за допомогою скидання боєприпасів з дрона.



«Важливо розповсюдити відео серед аеророзвідників. На ньому докладно видно, як він [комплекс РЕБ „Поле-21“] виглядає і це не є антена GSM», — зазначив Петриченко.



Він додав, що цей комплекс РЕБ у Донецьку стояв на глибині 12 км від лінії зіткнення на найвищій будівлі перед відкритим радіогоризонтом.



Угруповання «ДНР» 3 листопада повідомило про те, що саморобний ударний будинок ЗСУ впав на дах будинку на вулиці Делегатській у Кіровському районі Донецька. Наголошується, що обійшлося без жертв.



Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) вважає, що в обох випадках йдеться про дах одного будинку в Донецьку.



«Те, що "СЦКК ДНР" намагався видати за "черговий обстріл мирних цивільних у Донецьку", за фактом було знищенням військового об'єкту, який розміщений на житловому будинку. Фактично розміщення військових об'єктів на даху будинку, де мешкають цивільні, є воєнним злочином. Тому що ви ставите їхнє життя під загрозу», — наголосив засновник CIT Руслан Левієв.



Нагадаємо, російські журналісти постраждали в окупованому Донецьку під час обстрілу.