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Війська РФ встановили комплекс РЕБ на житловому будинку у Донецьку. ЗСУ вдарили по ньому дроном

06 листопада 2023, 13:51

Війська РФ встановили комплекс РЕБ на житловому будинку у Донецьку. ЗСУ вдарили по ньому дроном

Стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» на даху багатоповерхового житлового будинку в окупованому Донецьку. Фото: Telegram Стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» на даху багатоповерхового житлового будинку в окупованому Донецьку. Фото: Telegram

Російські війська встановили стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» на даху багатоповерхового житлового будинку в окупованому Донецьку. Відповідне відео, зняте безпілотником, опублікував командир відділення БПЛА у 59-й окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ Павло Петриченко.

Він зазначив, що комплекс РЕБ було виявлено та пошкоджено за допомогою скидання боєприпасів з дрона.

«Важливо розповсюдити відео серед аеророзвідників. На ньому докладно видно, як він [комплекс РЕБ „Поле-21“] виглядає і це не є антена GSM», — зазначив Петриченко.

Він додав, що цей комплекс РЕБ у Донецьку стояв на глибині 12 км від лінії зіткнення на найвищій будівлі перед відкритим радіогоризонтом.

Угруповання «ДНР» 3 листопада повідомило про те, що саморобний ударний будинок ЗСУ впав на дах будинку на вулиці Делегатській у Кіровському районі Донецька. Наголошується, що обійшлося без жертв.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) вважає, що в обох випадках йдеться про дах одного будинку в Донецьку.

«Те, що "СЦКК ДНР" намагався видати за "черговий обстріл мирних цивільних у Донецьку", за фактом було знищенням військового об'єкту, який розміщений на житловому будинку. Фактично розміщення військових об'єктів на даху будинку, де мешкають цивільні, є воєнним злочином. Тому що ви ставите їхнє життя під загрозу», — наголосив засновник CIT Руслан Левієв.

Нагадаємо, російські журналісти постраждали в окупованому Донецьку під час обстрілу.

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