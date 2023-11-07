Окупанти за добу 84 рази обстріляли Херсонщину, шестеро постраждали

Минулої доби, 6 листопада, російська армія в черговий раз атакувала Херсонську область. Внаслідок обстрілу шість цивільних отримали поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Противник здійснив 84 обстріли, випустивши 558 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА, ЗУ-23-2 та авіації. Містом Херсон ворог випустив 27 снарядів», — йдеться у повідомленні.



Прокудін зазначив, що військові РФ потрапили до житлових кварталів населених пунктів області; медичний заклад у Херсоні; підприємство харчової промисловості у Херсоні.



«Через російську агресію 6 людей отримали поранення», — резюмував глава регіону.



Нагадаємо, окупанти обстріляли підприємство у селищі Зеленівка Херсонської громади. Внаслідок атаки є постраждалі.