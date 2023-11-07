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Росіяни мінують критичну інфраструктуру на окупованій частині Херсонської області

07 листопада 2023, 08:40

Росіяни мінують критичну інфраструктуру на окупованій частині Херсонської області

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На думку фахівців ГУР, відповідні дії окупантів свідчать про їх ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати.

Нагадаємо, за даними української розвідки, зараз у запасах РФ приблизно знаходиться 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів.

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Вибухівка критична інфраструктура

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