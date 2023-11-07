Окупанти обстріляли Авдіївку, Торське та Очеретине, є пошкодження

Російські окупанти продовжують атакувати низку населених пунктів у Донецькій області. Так, минулої доби росіяни пошкодили будинок у Новоукраїнці, також обстрілювали Авдіївку, Очеретине та Торське. Про це розповів виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.
«На Волноваському напрямку пошкоджено будинок у Новоукраїнці Вугледарській громаді», — написав він.
За інформацією Мороза, ситуація в регіоні така:
На Донецькому напрямку в Красногорівці загинула 1 особа, обстріляно околиці Желанного Другого. Протягом ночі відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки. Селище Очеретине зазнало артилерійських обстрілів.
На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинки.
На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади. Під вогнем Торське та Зарічне Лиманської громади.
Нагадаємо, за 6 листопада російські війська вбили одного мешканця Донбасу у Красногорівці.