Окупанти обстріляли Авдіївку, Торське та Очеретине, є пошкодження

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російські окупанти продовжують атакувати низку населених пунктів у Донецькій області. Так, минулої доби росіяни пошкодили будинок у Новоукраїнці, також обстрілювали Авдіївку, Очеретине та Торське. Про це розповів виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«На Волноваському напрямку пошкоджено будинок у Новоукраїнці Вугледарській громаді», — написав він.





За інформацією Мороза, ситуація в регіоні така:



На Донецькому напрямку в Красногорівці загинула 1 особа, обстріляно околиці Желанного Другого. Протягом ночі відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки. Селище Очеретине зазнало артилерійських обстрілів.





На Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинки.



На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади. Під вогнем Торське та Зарічне Лиманської громади.



Нагадаємо, за 6 листопада російські війська вбили одного мешканця Донбасу у Красногорівці.