Оккупанты обстреляли Авдеевке, Торское и Очеретино, есть повреждения

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Российские оккупанты продолжают атаковать ряд населенных пунктов в Донецкой области. Так, за минувшие сутки россияне повредили дом в Новоукраинке, также обстреливали Авдеевку, Очеретино и Торское. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«На Волновахском направлении поврежден дом в Новоукраинке Угледарской громаде», — написал он.





По информации Мороза, ситуация в регионе следующая:



На Донецком направлении в Красногоровке погиб 1 человек, обстреляны окрестности Желанного Второго. В течение ночи происходили единичные обстрелы Авдеевки. Поселок Очеретино подвергся артиллерийским обстрелам.





На Горловском направлении повреждены 2 дома в Торецке. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 4 частных дома.



На Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской громады. Под огнем Торское и Заречное Лиманской громады.



Напомним, за 6 ноября российские войска убили одного жителя Донбасса в Красногоровке.