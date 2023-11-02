При ударі по «Дніпру» загинули щонайменше 2 російські військові, є поранені — ЗМІ

Внаслідок атаки ЗСУ за командним пунктом угруповання «Дніпро» загинули як мінімум 2 російських військовослужбовців, 3 поранені. Про це пише російський Telegram-канал ASTRA, посилаючись на свої джерела.



Ракетний обстріл було здійснено в районі 12 години дня 1 листопада за базою відпочинку «Аура» в районі села Стрілкове на Арабатській стрілці в Херсонській області. Ця база використовувалася як місце дислокації командного пункту угруповання "Дніпро" російської армії. Територією бази потрапили 4 ракети. Виникла пожежа.



Загинули щонайменше 2 військових, 3 поранені. Їхні особи невідомі.



Угруповання «Дніпро» нещодавно очолив генерал-полковник Михайло Теплинський. Він замінив на цій посаді генерал-полковника Олега Макаревича, який відповідав за окуповані райони Херсонської області.

Чи постраждав Теплинський внаслідок обстрілу, невідомо. Однак російські військові блогери стверджують, що він гаразд.

Як повідомлялося, військові спецнази Національної поліції України КОРД вражають російських окупантів. Так, вони завдали ударів по військовій техніці росіян на Херсонщині.