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При ударі по «Дніпру» загинули щонайменше 2 російські військові, є поранені — ЗМІ

02 листопада 2023, 17:50

При ударі по «Дніпру» загинули щонайменше 2 російські військові, є поранені — ЗМІ

Внаслідок атаки ЗСУ за командним пунктом угруповання «Дніпро» загинули як мінімум 2 російських військовослужбовців, 3 поранені. Про це пише російський Telegram-канал ASTRA, посилаючись на свої джерела.

Ракетний обстріл було здійснено в районі 12 години дня 1 листопада за базою відпочинку «Аура» в районі села Стрілкове на Арабатській стрілці в Херсонській області. Ця база використовувалася як місце дислокації командного пункту угруповання "Дніпро" російської армії. Територією бази потрапили 4 ракети. Виникла пожежа.

Загинули щонайменше 2 військових, 3 поранені. Їхні особи невідомі.

Угруповання «Дніпро» нещодавно очолив генерал-полковник Михайло Теплинський. Він замінив на цій посаді генерал-полковника Олега Макаревича, який відповідав за окуповані райони Херсонської області.

Чи постраждав Теплинський внаслідок обстрілу, невідомо. Однак російські військові блогери стверджують, що він гаразд.

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