Війська РФ атакували Нікополь дронами. Поранена жінка

Під артилерійським вогнем сьогодні, 7 листопада, була Нікопольщина. Також російські військові спрямували туди 3 дрони-камікадзе.



Про це повідомляє очільник Дніпровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



В районному центрі поранена 31-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.



Пошкоджені 27 приватних будинків, 14 господарських споруд, 2 авто. А ще – газогони, лінії електропередач та 5 сонячних панелей.



Під удар потрапила і Марганецька громада. Там понівечений інфраструктурний об’єкт.



Нагадаємо, в Кривому Розі російська ракета влучила в інфраструктурний об’єкт.