На Харківщині чоловік підірвався на небезпечному предметі

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що у селі Рубіжне чоловік підірвався на небезпечному предметі. За його словами, потерпілий перебуває у лікарні.



«У селі Рубіжне Чугуївського району внаслідок вибуху небезпечного предмета 42-річний господар домоволодіння отримав осколкові поранення правої кінцівки. Госпіталізований до лікарні», — повідомив він.



Минулої доби піротехніки ДСНС обстежили понад 11,87 га території та знешкодили 1193 вибухонебезпечні предмети.



Синєгубов зазначив, що на Слобожанському напрямку артилерійським та мінометним обстрілам окупантів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району, Вовчанськ Чугуївського району.



Також армія РФ активно застосовувала авіаудари по Петропавлівці, Іванівці, Піщаному, Куп’янського району та Степовому Ізюмського району.



Крім того, у Куп'янському напрямку росіяни провели безуспішні штурмові дії у околицях населених пунктів Синьківка Іванівка та Берестове, де українські захисники відбили 6 разів атак противника.



Нагадаємо, 7 листопада близько 11:30 окупанти вкотре обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий.