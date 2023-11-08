Сенат США не підтримав законопроект щодо допомоги Ізраїлю без України

Демократи, які становлять більшість у Сенаті, відзначили важливість надання допомоги і Україні, та Ізраїлю, а також фінансування гуманітарної допомоги, безпеки кордону та надання коштів Тайваню. Про це повідомляє видання «Крим.Реалії».



Про допомогу цим країнам йдеться у запиті, який Білий дім надіслав Конгресу минулого місяця розміром 106 мільярдів доларів. Раніше президент США Джо Байден мав намір звернутися до Конгресу щодо фінансування постачання зброї Тайваню шляхом частини військової допомоги для України.