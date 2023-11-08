Зеленський повідомив, що перша група українців успішно евакуювалася з Сектору Газа

З Сектору Газа успішно евакуювалася перша група українців. Йдеться про 43 особи. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу», — повідомив він.



За словами головнокомандувача, Україна також допомогла евакуювати 36 громадян сусідньої Молдови.



Зеленський додав, що евакуація продовжуватиметься.



«Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства докладають усіх зусиль, щоб вивезти більше наших громадян з Гази», — резюмував він.



Раніше ми писали, що посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив про евакуацію українців.

Нагадаємо, 7-го жовтня вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Газа, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.