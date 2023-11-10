Нову 10-гривневу монету ввели в обіг

В Україні ввели в обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. Фото: НБУ

В Україні 10 листопада ввели в обіг нову монету номіналом 10 гривень, вона пам'ятна та присвячена річниці звільнення частини Херсонської області. Монета називається Антонівський міст. Про це повідомив Національний банк України.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, Антонівський міст став символічним для українців під час війни.

«Рік тому під час втечі з правого берега Дніпра війська агресора підірвали Антонівський міст, знищивши кілька його прогонів. І зараз він стоїть зруйнований, але з непохитною рішучістю чекає на перемогу і повоєнну відбудову, щоб знову об'єднати правий і лівий береги незалежної та єдиної України. Віримо, що незабаром так і буде», — зазначив він.

Загалом монета Антонівський міст ідентична звичайній 10-гривневій монеті зразка 2018 року. Головна різниця – реверс, на якому розмістили стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного польоту. Також на монеті зображено транспортні розв'язки на обох кінцях мосту.

Ця монета, як і решта монет, обов'язкова до прийому без будь-яких обмежень на всій території України.

Поступово в готівку буде введено майже 10 млн штук таких оборотних пам'ятних монет.

Нагадаємо, Національний банк України продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених в обіг до 2003 року, які вилучаються з обігу та перестали бути засобом платежу. Монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця військового стану в Україні та ще протягом трьох місяців (90 днів) після його припинення чи скасування. Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200

гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.