У Слов'янську у тестовому режимі ввімкнуть вуличне освітлення: голова МВА розповів деталі

У Слов'янську 10 листопада планують у тестовому режимі запустити вуличне освітлення. Про це повідомив голова Слов'янської міської воєнної адміністрації Вадим Лях.



«Дуже багато питань надходить на «гарячу» лінію і до мене особисто з приводу вуличного освітлення. Бажання запустити його є. І певні кроки у цьому напрямі ми робимо», — зазначив він.



Своєю чергою глава міста розповів, що це питання потрібно узгодити з військовими. За його словами, відповідні листи вже надіслано.



«Крок другий – потрібно перевірити технічний стан системи вуличного освітлення. Сьогодні запускатимемо його в тестовому режимі. Тому не лякаємося і зберігаємо спокій», — заявив він.



Однак Лях додав, що запустити систему освітлення у довоєнному обсязі не вийде через технічний стан та фінансову складову.





Нагадаємо, на Донеччині з 289 котелень запущено 187 – це 64,7 відсотків. Повністю включено опалення в одинадцяти громадах: Великоновосілківській, Андріївській, Дружківській, Іллінівській, Святогірській, Слов'янській, Черкаській, Курахівській, Гродівській, Очеретинській та Шаховській.