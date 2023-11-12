Росіяни відправляють колаборантів з Донеччини в Сибір — ЦНС

Російські куратори колаборантів з ТОТ Донецької області організували їм навчання у Сибірі.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Там зазначають, що росіянам не вдалось залучитись підтримкою більшості громадян України, які працювали в секторі державного та місцевого управління, тож їм доводиться завозити спеціалістів з території РФ. Ті ж колаборанти, які зголосилися працювати в окупаційних адміністраціях, здебільшого не мають відповідної освіти або ж обіймали найнижчі посади в цьому секторі.
Саме тому російські куратори колаборантів з ТОТ Донецької області організували їм навчання у Краснодарському краї Росії, а саме в Інституті державного та муніципального управління при правлінні Красноярського краю.
Таким чином, додають у ЦНС, Кремль закладає передумови для подальшого витіснення місцевих колаборантів росіянами, а їх натомість відрядить у глиб російських територій для більш надійної асиміляції.
Нагадаємо, під час обстрілу Херсону окупанти знищили обласну бібліотеку — один з найбільших культурних центрів півдня України.