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Колишнього нардепа Іллю Ківу заочно засудили до 14 років ув'язнення

13 листопада 2023, 15:49

Колишнього нардепа Іллю Ківу заочно засудили до 14 років ув'язнення

Ілля Ківа. Фото: скріншот Ілля Ківа. Фото: скріншот

У Львові суд заочно ухвалив вирок колишньому нардепу від партії «Опозиційна платформа — за життя» Іллі Ківє. Йому призначили 14 років ув'язнення із конфіскацією майна. Повідомлення про це з'явилось на сайті суду.

Обвинувальний вирок ухвалили у Личаківському районному суді м. Львова. Зазначається, що справу розглядали без присутності екс-нардепа, оскільки він ховається на території Росії та оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з повідомленням, Іллю Ківу визнали винним у: закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 ККУ); державну зраду (ч. 1 ст. 111 ККУ); публічне використання комуністичної символіки (ч. 2 ст. 436-1 ККУ); публічних закликах до агресивної війни (ст. 436 ККУ).

Також зазначається, що вирок суду в законну силу ще не набрав чинності і може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Заочний розгляд справи щодо екс-депутата у львівському суді розпочали ще у жовтні минулого року. Одним із свідків у суді у справі виступав нардеп Віталій Безгін. Він заявив, що ще в березні 2020 року звернувся до Державного бюро розслідувань та Офіс генпрокурора через поширення Ківої у соцмережах символіки та проросійських гасел та комуністичної символіки.

Про підозру екс-нардепу повідомили також у березні минулого року. Тоді його звинуватили у державній зраді та зазіханні на територіальну цілісність. Вже у травні 2022 року Іллі Ківє повідомили про підозру у пропаганді війни та заклики до насильницької зміни влади та оголосили у міжнародний розшук.

ЗМІ повідомляли, що після початку повномасштабного наступу Росії колишній депутат втік до Іспанії. Цю інформацію в суді цього року підтверджував захисник екс-депутата, посилаючись на квитки.

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