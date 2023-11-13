Президент України привітав Мустафу Джемілєва з 80-річчям

Президент України Володимир Зеленський привітав з 80-річчям і надав звання Героя України, вручивши нагороду особисто в руки лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву. Про це стало відомо із повідомлення у телеграм-каналі глави держави.



«Сьогодні Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років. Привітав його, подякував за захист свободи та кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України. Сильна, гідна, смілива людина. Присвятив життя захисту свободи народів», - зазначив Зеленський.



Президент України побажав Джемілєву перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави, додавши, що робиться все, щоб наблизити визволення Криму.