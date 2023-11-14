Херсонщину за добу окупанти обстріляли понад сотню разів

За добу 13 листопада армія РФ здійснила 124 обстріли Херсонщини, випустивши 618 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації.



Про повідомляє керівник Херсонської обласної ВА Олександр Прокудін.



По Херсону окупанти випустили 69 снарядів.



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу, навчальний заклад, адмінбудівлю, торгівельний порт та заклад громадського харчування у Херсоні; територію та будівлі заводів у Бериславі.



Через російську агресію троє людей загинули, ще 15 — дістали поранення, з них одна дитина.



Нагадаємо, російські окупанти минулої доби, 13 листопада, обстрілювали низку населених пунктів Донецької області. Відомо про чотирьох поранених цивільних, також загинула одна людина в Авдіївці.