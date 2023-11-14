Окупанти обстріляли Авдіївку та Красногорівку: є загиблі та поранені

Російські окупанти минулої доби, 13 листопада, обстрілювали низку населених пунктів Донецької області. Відомо про 4 поранених цивільних, також загинула одна людина в Авдіївці. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«За 13 листопада росіяни поранили 3 мешканців Донецької області: 2 в Авдіївці та 1 у Красногорівці», — написав він.



Крім того, за словами Мороза, вдалося встановити інформацію щодо 1 загиблого та 1 пораненого раніше в Авдіївці.



Загалом з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1770 осіб, ще 4301 цивільний отримав поранення.



Нагадаємо, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. 12 листопада сталося 50 бойових зіткнень.