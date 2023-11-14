У Сіверську та Селідовому пошкоджено будинки та адмінбудівлю: голова Донецької ОВА розповів про атаки росіян

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Російські окупанти продовжують атакувати низку населених пунктів Донецької області. Минулої доби є значні пошкодження через обстріл. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



За його словами, на Донецькому напрямку 2 людини поранені в Авдіївці, ще 1 — у Красногорівці Мар'їнської громади. 4 рази обстріляна Курахівська громада: пошкоджено 4 приватні будинки у Гострому, в зоні ураження приватний сектор і промзона в Кураховому, під вогнем Успенівка, Веселий Гай і Ганівка. У Селидовому пошкоджено будинок.





Також Горлівському напрямку у Торецькій громаді обстріляні Південне і Північне — пошкоджено 1 адмінбудівлю, 2 будинки і 3 інфраструктурні об'єкти. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 будинки, 2 господарчі споруди і 2 промислові будівлі. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка, Васюківка і Міньківка.





На Лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. Лиманська громада зазнала 7 обстрілів.



Нагадаємо, російські окупанти минулої доби, 13 листопада обстрілювали низку населених пунктів Донецької області. Відомо про 4 поранених цивільних, також загинула одна людина в Авдіївці.