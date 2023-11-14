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Прокуратура ідентифікувала окупантів, які розстріляли дитячого письменника Володимира Вакуленка

14 листопада 2023, 11:55

Прокуратура ідентифікувала окупантів, які розстріляли дитячого письменника Володимира Вакуленка

Генпрокуратура України ідентифікувала двох окупантів, причетних до розстрілу українського дитячого письменника Володимира Вакуленка та вбивства ще трьох осіб під час окупації Харківської області. Про це йдеться у заяві Харківської обласної прокуратури.

Підозрювані проходять військову службу у 4-й роті 4-го батальйону 204-го стрілецького полку мобілізаційного резерву так званої «ЛНР» 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу з Росії.

Це командир цієї роти з позивним «Лев» і його підлеглим, кулеметником на прізвисько «Удод». Обидва – уродженці м. Луганськ. За даними слідства, минулого року підозрювані перебували в окупованому на той час с. Капитолівка Ізюмського району.

«Лев» та «Удод» убивці дитячого письменника Володимира Вакуленка. Фото: Генпрокуратура

Вони дізналися, що у селі проживає український дитячий письменник Володимир Вакуленко, який виступає проти агресії Росії. 22 березня 2022 року озброєні окупанти приїхали до його будинку та провели там «обшук».

Після цього вони затримали письменника та його 14-річного сина. Окупанти відвезли їх до місця своєї дислокації та намагалися схилити письменника до співпраці «з новою владою». Діставши відмову, вони змусили чоловіка зняти одяг для виявлення на його тілі татуювань з українською символікою.

Ще раз отримавши відмову, російські окупанти відвезли назад письменника разом із його сином. 24 березня окупанти знову повернулися і цього разу «затримали» лише письменника. Після цього командир роти «Лев» наказав своєму підлеглому-кулеметнику застрелити письменника.

«Удод» вистрілив у чоловіка з пістолета Макарова. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Володимир Вакуленко помер на місці. Підозрюваним інкриміновано вбивства ще трьох цивільних. Серед них колишній учасник АТО та двоє чоловіків.

Встановлено, що всі злочини «Лев» та «Удод» здійснювали у групі з іншими російськими військовими, ідентифікація яких продовжується.

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