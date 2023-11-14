Окупанти збільшують штурми на Авдіївському, Куп`янському та Донецькому напрямках: Зеленський провів селектор

Сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, під час якого заслухав звіти розвідок та військових щодо ситуації на фронті. Про це Зеленський повідомив у соцмережі.
За його словами, військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів: Авдіївка, Куп'янськ, Донецький напрямок.
«Вдячний нашим воїнам, які утримують позиції та не припиняють наступальних операцій», — написав глава держави.
Зеленський зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати центр Херсона, завдаючи ударів по цивільним об'єктам.
«Рішенням минулої Ставки ми суттєво підкріпили тамтешні оборонні можливості у розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО. Слідкуємо за його реалізацією», - пояснив він.
Головнокомандувач додав, що МВС йому доповіло про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Також військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БПЛА та вносять корективи у роботу ППО.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 10 листопада провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили конкретні кроки щодо деокупації територій України, ситуацію на фронті та захист Херсона.