Окупанти збільшують штурми на Авдіївському, Куп`янському та Донецькому напрямках: Зеленський провів селектор

Зеленський провів селектор. Фото6 ВП

Сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, під час якого заслухав звіти розвідок та військових щодо ситуації на фронті. Про це Зеленський повідомив у соцмережі.



За його словами, військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів: Авдіївка, Куп'янськ, Донецький напрямок.



«Вдячний нашим воїнам, які утримують позиції та не припиняють наступальних операцій», — написав глава держави.



Зеленський зазначив, що окупанти продовжують обстрілювати центр Херсона, завдаючи ударів по цивільним об'єктам.



«Рішенням минулої Ставки ми суттєво підкріпили тамтешні оборонні можливості у розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО. Слідкуємо за його реалізацією», - пояснив він.



Головнокомандувач додав, що МВС йому доповіло про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Також військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БПЛА та вносять корективи у роботу ППО.



Нагадаємо, Володимир Зеленський 10 листопада провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили конкретні кроки щодо деокупації територій України, ситуацію на фронті та захист Херсона.