На ТОТ Херсонщини окупанти погрожують студентам і вимагають здавати «нелояльних» — ЦНС

Слідчі РФ проводять рейди по навчальних закладах тимчасово окупованих територій Херсонщини в пошуках інформаторів.



Як повідомляє Центр національного спротиву, росіяни шукають підлітків, які, на їхню думку, дотичні до допомоги Силам оборони України у звільненні їх рідного краю. Слідчі обходять коледжі та училища й проводять «профілактичні бесіди».



«Під час бесід молодим студентам пропонують здавати «нелояльних» на їх думку студентів, а також погрожують щодо них самих, тобто вчиняють психологічний тиск. Зокрема підліткам розповідають про кримінальні статті щодо них й попереджають щодо «наслідків», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, на окуповані Луганщині власників землі змушують переоформити ділянки за законами РФ.