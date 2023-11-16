У Новогродівці пара побила цуценя сокирою, правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Поліція розслідує факт жорстокого поводження з твариною.



Про це повідомляє поліція Донеччини. Двоє мешканців Новогродівки, чоловік і його співмешканка, жорстоко побили своє цуценя сокирою. Про це стало відомо зооволонтерам, які врятували тварину та звернулись із заявою до поліції.



Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).



Правоохоронці наголошують, що за це передбачено покарання: обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.



Нагадаємо, кількість жертв ракетного удару по Селидовому зросла до трьох.