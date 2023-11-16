В Новогродовке пара избила щенка топором, правоохранители открыли уголовное производство

Полиция расследует факт жестокого обращения с животным.



Об этом сообщает полиция Донецкой области. Двое жителей Новогродовки, мужчина и его сожительница, жестоко избили своего щенка топором. Об этом стало известно зооволонтерам, спасшим животное и обратившимся с заявлением в полицию.



Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными).



Правоохранители подчеркивают, что за это предусмотрено наказание: ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.



Напомним, число жертв ракетного удара по Селидову возросло до трех.