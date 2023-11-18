Оборонці Донеччини за добу відбили понад півсотні російських атак — Генштаб

Армія РФ найбільше атакувала на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.



На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії північніше Серебрянки Донецької області, повідомляють у Генштабі ЗСУ.



На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 11 атак окупантів в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.



На Авдіївському напрямку армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські войни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Тут Сили оборони відбили 23 атаки.



На Мар’їнському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 21 атаку.



На Шахтарському окупанти вели штурмові дії південніше Водяного Донецької області, успіху не мав.



Нагадаємо, над Україною вночі збили 29 з 38 «шахедів».