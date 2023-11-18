В єдиному на Донеччині перинатальному центрі завершили ремонт відділення реабілітації новонароджених

Ремонт у перинатальному центрі у Покровську. Фото: Покровська МВА



Для порятунку немовлят в Покровському перинатальному центрі триває підготовка до відкриття відремонтованого відділення другого етапу виходжування та реабілітації новонароджених дітей.



Про це повідомляє Покровська МВА.



«Як тільки недоношені дітки будуть виписуватися з відділення реанімації, вони будуть переводитися в це відділення, де попереду в них декілька місяців реабілітації перед випискою додому», — розповіла завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Тетяна Мірошниченко.



«Дякую нашим партнерам компанії «Метінвест» за чергову допомогу. Це дуже важливо не тільки для нашої громади, а і для всієї Донеччини, тому що покровський Перинатальний центр поки що залишається єдиним що працює в регіоні. При підтримці Донецької ОДА та благодійних фондів ми зможемо наповнити це відділення медичним обладнанням та необхідними меблями, тож немовлята зможуть отримати весь пакет необхідної медичної допомоги», — додав начальник Покровської МВА Сергій Добряк.



Незабаром до відділення мають завести обладнання. У відділенні зможуть одночасно перебувати 10 немовлят.



Ремонт у перинатальному центрі у Покровську. Фото: Покровська МВА

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