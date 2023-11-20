Росіяни змінили маркування військової техніки на Маріупольському напрямі

Російські окупанти активізували перекидання військової техніки через тимчасово захоплений Росією Маріуполь Донецької області. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



«Протягом вихідних зберігся пріоритет у Запорізькому напрямку з домінуванням Берднського. Переважно – вантажівки з БК та особовим складом», — написав він.



На додаток, за його словами, було встановлено нові мітки.



«У неділю при пересуванні з боку Невського у напрямку Центру колони 15 авто: тентовані Урали та КамАЗи, броньований кунг на базі Уралу, ЗУ-23 та бензовози з маркуванням (на скрині). Приналежність встановлюємо», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що загарбники у новосформованих штурмових підрозділах почали використовувати шеврон із зображенням акули.



«Загалом, накладаючи карту переміщень на карту бойових дій стає зрозуміло, що останні перекидання відповідали оперативно-тактичним завданням, зокрема в районі Вербового по Бердянському напрямку та Токмаку», — підсумував Андрющенко.



Нагадаємо, у районі Маріуполя спостерігається незвична активність окупантів . Агресор перекидає ближче до фронту фури з паливом, посилено готує штурмовиків, над портом активно літає авіація.