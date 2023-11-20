Россияне изменили маркировку военной техники на Мариупольском направлении

Российские оккупанты активизировали переброску военной техники через временно захваченный Россией Мариуполь Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



«В течение выходных сохранился приоритет по Запорожскому направлению с доминированием Бердняского. Преимущественно — грузовики с БК и личным составом», — написал он.



Более того, по его словам, были установлены новые метки.



«В воскресенье при передвижении со стороны Невского в направлении Центра колонны 15 авто: тентованные Уралы и КамАЗы, бронированный кунг на базе Урала, ЗУ-23 и бензовозы с маркировкой (на сундуке). Принадлежность устанавливаем», — говорится в сообщении.



Отмечается, что захватчики в ново-сформированных штурмовых подразделениях начали использовать шеврон с изображением акулы.



«В целом, накладывая карту перемещений на карту боевых действий становится понятно, что последние опрокидывания отвечали оперативно-тактическим задачам, в частности в районе Вербового по Бердянскому направлению и Токмаку», — подытожил Андрющенко.



Напомним, в районе Мариуполя наблюдается непривычная активность оккупантов. Агрессор перебрасывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, над портом активно летает авиация.