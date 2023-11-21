Син чиновниці із Покровська виїхав за кордон. У соцмережах він пропонував вгадати, скільки це коштувало

Начальниця відділу освіти Покровська Любов Воротинцева та її син Артем. Кадр з відео

23-річний син начальниці відділу освіти з Покровська Артем Воротинцев виїхав у Польщу і у соціальних мережах розповідає скільки це коштує. Відповідну новину повідомив місцевий телеканал «Капрі».



В опублікованому відео журналісти посилаються на аккаунт у Instagram сина чиновниці, де він після виїзду до Польщі запропонував своїм підписникам вгадати, «які суми» називалися для перетину кордону — від 1000 до 11000 доларів.

Кадр з відео

У свою чергу очільниця відділу освіти Покровська Любов Воротинцева відповіла журналістам, що її син вже дорослий чоловік і може самостійно за себе відповідати.







Пізніше Артем Воротинцев записав відеозвернення, в якому назвав матеріал фейком і попросив не турбувати його родину.



«Хочу зробити повідомлення щодо мого виїзду за кордон, яке деякі журналісти перекрутили та показали нібито це було за гроші. Це фейк та дезінформація. Я поїхав легально, супроводжуючи онкохворого батька з інвалідністю 2-ї групи на реабілітацію в Польщу, що є законною підставою для перетину кордону! Тому прошу не вірити фейкам і не турбувати мою сім’ю», — зазначив він.







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