Сын чиновницы из Покровска выехал за границу. В соцсетях он предлагал угадать, сколько это стоило

Начальник отдела образования Покровская Любовь Воротинцева и ее сын Артем. Кадр с видео

23-летний сын начальницы отдела образования из Покровска Донецкой области Артем Воротинцев выехал в Польшу и в социальных сетях рассказывает сколько это стоит. Соответствующую новость опубликовал местный телеканал «Капри».



В опубликованном видео журналисты ссылаются на аккаунт в Instagram сына чиновницы, где он после выезда в Польшу предложил своим подписчикам угадать, «какие суммы» назывались для пересечения границы — от 1000 до 11000 долларов.

Кадр с видео

В свою очередь руководительница отдела образования Покровска Любовь Воротинцева ответила журналистам, что ее сын уже взрослый мужчина и может самостоятельно за себя отвечать.







Позже Артем Воротинцев записал видеообращение, в котором назвал материал фейком и попросил не беспокоить его семью.



«Хочу сообщить насчет моего выезда за границу, которое некоторые журналисты перекрутили и показали якобы это было за деньги. Это фейк и дезинформация. Я уехал легально, сопровождая онкобольного отца с инвалидностью 2-й группы на реабилитацию в Польшу, что является законным основанием для пересечения границы! Поэтому прошу не верить фейкам и не беспокоить мою семью», — отметил он.







Напомним, пограничники и полицейские в Одесской области разоблачили «Божественную» схему представителей московкой церкви, которые помогали военнообязанным переправляться заграницу.