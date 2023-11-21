У центрі окупованого Маріуполя зафіксували чергову колону окупантів

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області в черговий раз було помічено колону російських окупантів, які їхали у бік Запорізької області. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



«Продовжено перекидання військових колон до 10 одиниць у напрямку Запоріжжя. Тенденція без змін та значні відмінності за попередні дні», — написав він.



За словами Андрющенка, вранці в районі перехрестя Металургів/Шевченка у напрямку центру міста зафіксовано п'ять одиниць військових автомобілів.



«Три — військові вантажівки набиті людьми, не у військовій формі. За ними машина із позначкою «військова поліція». І замикала колону маленька цистерна з паливом. Зважаючи на все, чи дезертири, чи нові невідомо звідки ловлені «контрактники»», — резюмував чиновник.



Нагадаємо, окупанти активізували перекидання військової техніки через тимчасово захоплений Росією Маріуполь Донецької області.