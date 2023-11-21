В центре оккупированного Мариуполя зафиксировали очередную колонну оккупантов

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в очередной раз была замечена колона российских оккупантов, которые ехали в сторону Запорожской области. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



«Продолжена переброска военных колонн до 10 единиц в направлении Запорожья. Тенденция без изменений и значительные отличия за предыдущие дни», — написал он.



По словам Андрющенко, утром в районе перекрестка Металлургов/Шевченко в направлении центра города зафиксировано пять единиц военных автомобилей.



«Три — военные грузовики набиты людьми, не в военной форме. За ними машина с отметкой «военная полиция». И замыкала колонну маленькая цистерна с топливом. Судя по всему, либо дезертиры, либо новые неизвестно откуда наловленные «контрактники»», — резюмировал чиновник.



Напомним, оккупанты активизировали переброску военной техники через временно захваченный Россией Мариуполь Донецкой области.