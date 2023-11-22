Прикордонники продемонстрували, як знищують окупантів та їхню техніку

Українські прикордонники підрозділу «ДОЗОР» ліквідували російських окупантів разом з їхньою військовою технікою. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.



«Прикордонники-аеророзвідники ДОЗОРу знищують окупантів разом із технікою», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що за результатами роботи ударних БпЛА воїнів 10-го окремого загону оперативного реагування ДПСУ на Півдні знищено 2 одиниці автомобільної техніки, склад боєкомплекту, пошкоджено 2 танки та броньований автомобіль, а також завдано втрат живій силі росіян.



Нагадаємо, українські військовослужбовці виявили броньовані тягачі російських окупантів, тому за допомогою дронів завдали ударів по них.