Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Втрати артилерії виснажують війська РФ на фронті — Newsweek

24 листопада 2023, 08:29

Втрати артилерії виснажують війська РФ на фронті — Newsweek

Росія зазнає великих втрат артилерії на фронті в Україні, що сильно виснажує її Збройні сили. Про це написало видання Newsweek.

За словами журналістів, перевага України в артилерійській війні є предметом особливої гордості. Заявлені Києвом дані про втрати російської техніки демонструють ентузіазм, з яким артилерія ЗСУ та групи безпілотників полюють за російськими великокаліберними знаряддями, реактивними системами залпового вогню (РСЗВ).

Зазначається, що з вересня по листопад 2023 року Україна заявила, що знищила 2272 артилерійські гармати та ще 167 РСЗВ. За аналогічний період 2022 року цей показник становив 789 артилерійських знарядь та 108 РСЗВ.

Як розповів журналістам колишній офіцер СБУ, а нині радник комітету українського парламенту з національної безпеки Іван Ступак, це справді дуже велика проблема для РФ.

«Останні п'ять місяців Росія дуже активно використовує артилерію старого зразка. Не пізньої радянської доби, а середини 50-х-середини 60-х років», — сказав він.

За його словами, такі гармати стріляють на дуже коротку дистанцію, однак у ЗС РФ немає іншого вибору, крім використання їх.

«Запаси російської артилерії повністю вичерпані», — сказав Ступак.

Ден Райс, колишній помічник Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, заявив, що українці тепер мають «вогневу перевагу» над росіянами. За його словами, розпочалася нова фаза війни. Саме тому президент РФ Володимир Путін пропонує мирні переговори та називає війну трагедією.

Проте Ступак заявив, що для перемоги потрібно набагато більше боєприпасів, із чим Україна має проблеми.

«Багато проблем із доставкою артилерійських снарядів із європейських країн… нам обіцяли близько 1 мільйона снарядів, але досі ми маємо лише близько 300 тисяч», — сказав він.

У той же час, за словами Ступака, РФ має мільйон снарядів з КНДР та Ірану.

Раніше повідомлялося, що російська армія отримала від КНДР стару військову техніку, яка їм потрібна для продовження обстрілів ЗСУ.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Війна Росія-Україна Аналітика

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:56
СБУ затримала колаборанта, який «здав» свого батька-патріота окупантам
11:27
Кримські партизани повідомили про поразку військової частини окупантів у Джанкої
09:58
Що станеться у разі втрати Авдіївки: думка експерта
09:10
У Міноборони заявили про пріоритети на 2024 рік
08:29
Втрати артилерії виснажують війська РФ на фронті — Newsweek
08:01
Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів на Крим
23:16
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 листопада
15:55
Росіяни розпочали третю хвилю наступу на Авдіївку
12:55
У Криму чути вибухи та кулеметні черги
12:05
У Маріупольському районі окупанти загрожують депортацією власникам будинків, що сподобалися
11:31
Командира російського катера вбито внаслідок удару по базі в Криму
09:57
Вночі окупанти атакували об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі
08:01
Окупанти вивезли до Росії українських дітей із пансіонату на Херсонщині — ЦНС
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 22 листопада
19:16
Внаслідок атаки на військову машину в Донецьку постраждали дві дівчинки та пожежники
15:45
Окупанти риють окопи на захоплених територіях України: аналітики DeepState розповіли деталі
14:53
На окупованій частині Луганщини немає опалення, росіяни пропонують придбати дрова
11:49
Окупанти намагаються прорватися до Лимана — Defense Express
09:49
«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл травмувалися жінки, є пошкодження
09:49
Міноборони Росії заявило про знищення українських безпілотних катерів
усі новини
11:56
СБУ затримала колаборанта, який «здав» свого батька-патріота окупантам
11:27
Кримські партизани повідомили про поразку військової частини окупантів у Джанкої
10:51
Дружківські школярі отримали в подарунок від друзів із США хромбуки та канцелярські набори
10:15
ЗСУ ліквідували за добу 1100 окупантів
09:58
Що станеться у разі втрати Авдіївки: думка експерта
09:30
Сьогодні вночі сили ППО знищили три «Шахеди»
09:18
Прихована мобілізація у Росії: Кого Кремль масово відправляє на війну ►
09:10
У Міноборони заявили про пріоритети на 2024 рік
08:50
Крим уночі атакували безпілотники
08:29
Втрати артилерії виснажують війська РФ на фронті — Newsweek
08:10
Під час обстрілу Донецької області поранено одну людину
08:01
Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів на Крим
23:16
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 листопада
23:05
Їхали на зустріч із татом-військовим: відомі деталі загибелі дитини з України у ДТП
22:26
Житель Краматорська невдало пожартував та отримав штраф
21:43
До 12 років в'язниці ув'язнено мешканця Слов'янська за допомогу окупантам
21:12
Військовий ЗСУ врятував прапор «Шахтаря» зі зруйнованого Авдіївського коксохімічного заводу
20:46
Поліція евакуювала ще двох жінок: як живе Торецьк
20:13
Маріупольці в окупації скаржаться на відсутність опалення у квартирах
19:34
На окупованих територыях дозволили вивчати українську мову
усі новини
ВІДЕО
Прихована мобілізація у Росії: Кого Кремль масово відправляє на війну ► Прихована мобілізація у Росії: Кого Кремль масово відправляє на війну ►
24 листопада, 09:18
Військовий врятував прапор «Шахтаря» в Авдіївці. Кадр із відео Військовий ЗСУ врятував прапор «Шахтаря» зі зруйнованого Авдіївського коксохімічного заводу
23 листопада, 21:12
Поліція евакуювала ще двох жінок: як живе Торецьк Поліція евакуювала ще двох жінок: як живе Торецьк
23 листопада, 20:46
З серця дівчинки, що потрапила під обстріл у Херсоні, лікарі витягли уламок міни. Скріншот: відео Інституту серця З серця херсонської дівчинки лікарі витягли уламок російської міни
23 листопада, 14:15
Внаслідок атаки на військову машину в Донецьку постраждали дві дівчинки та пожежники Внаслідок атаки на військову машину в Донецьку постраждали дві дівчинки та пожежники
22 листопада, 19:16
В Авдіївці «пункт незламності» перенесуть у безпечніше місце В Авдіївці «пункт незламності» перенесуть у безпечніше місце
22 листопада, 19:12

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама