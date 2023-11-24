Втрати артилерії виснажують війська РФ на фронті — Newsweek

Росія зазнає великих втрат артилерії на фронті в Україні, що сильно виснажує її Збройні сили. Про це написало видання Newsweek.

За словами журналістів, перевага України в артилерійській війні є предметом особливої гордості. Заявлені Києвом дані про втрати російської техніки демонструють ентузіазм, з яким артилерія ЗСУ та групи безпілотників полюють за російськими великокаліберними знаряддями, реактивними системами залпового вогню (РСЗВ).

Зазначається, що з вересня по листопад 2023 року Україна заявила, що знищила 2272 артилерійські гармати та ще 167 РСЗВ. За аналогічний період 2022 року цей показник становив 789 артилерійських знарядь та 108 РСЗВ.

Як розповів журналістам колишній офіцер СБУ, а нині радник комітету українського парламенту з національної безпеки Іван Ступак, це справді дуже велика проблема для РФ.

«Останні п'ять місяців Росія дуже активно використовує артилерію старого зразка. Не пізньої радянської доби, а середини 50-х-середини 60-х років», — сказав він.

За його словами, такі гармати стріляють на дуже коротку дистанцію, однак у ЗС РФ немає іншого вибору, крім використання їх.

«Запаси російської артилерії повністю вичерпані», — сказав Ступак.

Ден Райс, колишній помічник Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, заявив, що українці тепер мають «вогневу перевагу» над росіянами. За його словами, розпочалася нова фаза війни. Саме тому президент РФ Володимир Путін пропонує мирні переговори та називає війну трагедією.

Проте Ступак заявив, що для перемоги потрібно набагато більше боєприпасів, із чим Україна має проблеми.

«Багато проблем із доставкою артилерійських снарядів із європейських країн… нам обіцяли близько 1 мільйона снарядів, але досі ми маємо лише близько 300 тисяч», — сказав він.

У той же час, за словами Ступака, РФ має мільйон снарядів з КНДР та Ірану.

Раніше повідомлялося, що російська армія отримала від КНДР стару військову техніку, яка їм потрібна для продовження обстрілів ЗСУ.