СБУ готує «сюрпризи» Кримському мосту — Малюк

Кримський міст приречений, далі буде багато сюрпризів. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

«Ми зруйнували міф про непереможність РФ. Це країна-фейк. Міст приречений. Далі буде багато сюрпризів і не тільки щодо Кримського мосту», — сказав Малюк у документальному фільмі «СБУ. Спецоперації перемоги».

За його словами, РФ розповідала всьому світу, що їхній незаконний міст, на охорону якого було витрачено мільярд доларів, є найзахищенішою спорудою у світі. Проте морські дрони СБУ довели протилежне.

Малюк зазначив, що успішні атаки українських спецслужб на Кримський міст перерізали логістичну артерію російських загарбників і тепер росіяни змушені доставляти зброю своїм військам поромами.

«Ми фактично перевернули філософію військово-морських операцій», — сказав Малюк.

Крім того, додав він, створений СБУ «Sea Baby» є не просто військово-морським дроном, а багатоцільовою платформою, яку сьогодні дуже активно використовують для захисту України.

Раніше повідомлялося, що Росія домовляється з Китаєм про будівництво підводного тунелю через Керченську протоку до Криму.