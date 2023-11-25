Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

СБУ готує «сюрпризи» Кримському мосту — Малюк

25 листопада 2023, 08:02

СБУ готує «сюрпризи» Кримському мосту — Малюк

Кримський міст приречений, далі буде багато сюрпризів. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

«Ми зруйнували міф про непереможність РФ. Це країна-фейк. Міст приречений. Далі буде багато сюрпризів і не тільки щодо Кримського мосту», — сказав Малюк у документальному фільмі «СБУ. Спецоперації перемоги».

За його словами, РФ розповідала всьому світу, що їхній незаконний міст, на охорону якого було витрачено мільярд доларів, є найзахищенішою спорудою у світі. Проте морські дрони СБУ довели протилежне.

Малюк зазначив, що успішні атаки українських спецслужб на Кримський міст перерізали логістичну артерію російських загарбників і тепер росіяни змушені доставляти зброю своїм військам поромами.

«Ми фактично перевернули філософію військово-морських операцій», — сказав Малюк.

Крім того, додав він, створений СБУ «Sea Baby» є не просто військово-морським дроном, а багатоцільовою платформою, яку сьогодні дуже активно використовують для захисту України.

Раніше повідомлялося, що Росія домовляється з Китаєм про будівництво підводного тунелю через Керченську протоку до Криму.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
СБУ Кримський міст

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:50
Українська ППО знищила сьогодні 71 ударний безпілотник «Шахед-131/136»
08:58
Окупанти атакували Україну рекордною кількістю «шахедів»
08:25
На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів поранено одну людину
08:02
СБУ готує «сюрпризи» Кримському мосту — Малюк
07:40
Окупанти розмістили військову техніку на стадіоні у Маріуполі
00:33
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 листопада
21:02
Сотні мільярдів рублів. На що Росія виділяє гроші «ДНР» та «ЛНР» ►
20:35
Окупанти завезли педагогів російської мови та історії на захоплену Луганщину — ЦНС
19:59
В окупованому Маріуполі військові РФ вбили свого командира через знущання — Генштаб
18:12
«ДНР»: в окупованому Донецьку через скидання боєприпасу постраждала дитина
16:30
Українські електростанції зможуть виробляти лише третину від довоєнних обсягів — ЗМІ
15:49
У багатьох будинках окупованого Маріуполя немає світла і води — міськрада
13:50
Росія та Китай планують побудувати підводний тунель у Крим — ЗМІ
12:27
Росіяни вдарили по дитячій бібліотеці в Херсоні — ОВА
11:56
СБУ затримала колаборанта, який «здав» свого батька-патріота окупантам
11:27
Кримські партизани повідомили про ураження військової частини окупантів у Джанкої
09:58
Що станеться у разі втрати Авдіївки: думка експерта
09:10
У Міноборони заявили про пріоритети на 2024 рік
08:29
Втрати артилерії виснажують війська РФ на фронті — Newsweek
08:01
Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів на Крим
усі новини
10:29
Тотальне стеження: РФ хоче контролювати всі системи відеоспостереження в країні
09:50
Українська ППО знищила сьогодні 71 ударний безпілотник «Шахед-131/136»
08:58
Окупанти атакували Україну рекордною кількістю «шахедів»
08:25
На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів поранено одну людину
08:02
СБУ готує «сюрпризи» Кримському мосту — Малюк
07:40
Окупанти розмістили військову техніку на стадіоні у Маріуполі
00:33
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 листопада
23:45
Переговорна позиція України дуже погана: Арахамія розповів про переговори з РФ
23:12
Війська РФ вдарили по Дніпропетровщині, є руйнування
23:00
Дві собаки та дев'ять котів: з Авдіївки евакуювали літню пару та їхніх домашніх улюбленців
22:42
Зеленський зустрівся з президентом Латвії у Києві: обговорили оборонну підтримку для України
22:29
Вадим Тітушко, який «прославився» у 2013 році нападом на журналістів, зараз на фронті
21:54
У селищі Маріупольського району усі чоловіки отримали повістки — Андрющенко
21:24
Ексжурналіста «Першого каналу» та військовослужбовця окупанти утримують у підвалі для «відмовників» у «ЛНР»: деталі
21:23
У Краматорську борються із незаконною рекламою: порушникам загрожує покарання
21:02
Сотні мільярдів рублів. На що Росія виділяє гроші «ДНР» та «ЛНР» ►
20:49
Російські загарбники в «ЛНР» ліквідують шахти підприємства «Центрвугілля»
20:35
Окупанти завезли педагогів російської мови та історії на захоплену Луганщину — ЦНС
20:14
У Маріуполі внаслідок пожежі у приватних будинках загинули люди
19:59
В окупованому Маріуполі військові РФ вбили свого командира через знущання — Генштаб
усі новини
ВІДЕО
Дві собаки та дев'ять котів: з Авдіївки евакуювали літню пару та їхніх домашніх улюбленців Дві собаки та дев'ять котів: з Авдіївки евакуювали літню пару та їхніх домашніх улюбленців
24 листопада, 23:00
Сотні мільярдів рублів. На що Росія виділяє гроші «ДНР» та «ЛНР» ► Сотні мільярдів рублів. На що Росія виділяє гроші «ДНР» та «ЛНР» ►
24 листопада, 21:02
Прихована мобілізація у Росії: Кого Кремль масово відправляє на війну ► Прихована мобілізація у Росії: Кого Кремль масово відправляє на війну ►
24 листопада, 09:18
Військовий врятував прапор «Шахтаря» в Авдіївці. Кадр із відео Військовий ЗСУ врятував прапор «Шахтаря» зі зруйнованого Авдіївського коксохімічного заводу
23 листопада, 21:12
Поліція евакуювала ще двох жінок: як живе Торецьк Поліція евакуювала ще двох жінок: як живе Торецьк
23 листопада, 20:46
З серця дівчинки, що потрапила під обстріл у Херсоні, лікарі витягли уламок міни. Скріншот: відео Інституту серця З серця херсонської дівчинки лікарі витягли уламок російської міни
23 листопада, 14:15

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама