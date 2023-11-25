СБУ готовит «сюрпризы» Крымскому мосту — Малюк

Крымский мост обречен, дальше будет много сюрпризов. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

«Мы разрушили миф о непобедимости РФ. Это страна-фейк. Мост обречен. Продолжение следует, много сюрпризов и не только относительно Крымского моста», — сказал Малюк в документальном фильме «СБУ. Спецоперации победы».

По его словам, РФ рассказывала всему миру, что их незаконный мост, на охрану которого был потрачен миллиард долларов, является самым защищенным сооружением в мире. Однако морские дроны СБУ доказали обратное.

Малюк отметил, что успешные атаки украинских спецслужб на Крымский мост перерезали логистическую артерию российских захватчиков и теперь россияне вынуждены доставлять оружие своим войскам паромами.

«Мы фактически перевернули философию военно-морских операций», — сказал Малюк.

Кроме того, добавил он, созданный СБУ «Sea Baby» является не просто военно-морским дроном, а многоцелевой платформой, которую сегодня очень активно используют для защиты Украины.

Ранее сообщалось, что Россия договаривается с Китаем о строительстве подводного тоннеля через Керченский пролив в Крым.